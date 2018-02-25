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| | Селена Гомес погуляла на свадьбе отца Джастина Бибера

Селена Гомес погуляла на свадьбе отца Джастина Бибера

Сегодня, 12:27
Певица Селена Гомес отправилась на Ямайку, чтобы погулять на свадьбе отца своего возлюбленного Джастина Бибера. Родитель музыканта и невеста давно знакомы друг с другом.

Селена Гомес погуляла на свадьбе отца Джастина Бибера

 

Патти Малетт, мать Бибера, родила его в 17-летнем возрасте, и почти сразу разошлась с отцом будущей звезды. Мужчина не отказался от сына и занимался его воспитанием. Недавно Джастин прилетел на Ямайку в компании своей девушки Селены Гомес, дабы отметить свадьбу своего отца Джереми. Сообщается, что отец артиста и Селена давно знакомы, никто не выражал сомнений, что поп-певец возьмет ее с собой на такое мероприятие.

После Ямайки влюбленные уедут на другой экзотический курорт - Карибы. Там они отдохнут от концертов и настойчивых журналистов. К тому же Селена прошла реабилитацию и старается избегать стрессов. Ее поддерживает Бибер, забравший на свадьбу отца на частном вертолете.
Никита Готский
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