Виктория Боня отомстила своим хейтерам

Светская львица Виктория Боня устала от постоянной критики в свой адрес в социальной сети Instagram и решила точно так же отомстить своим обидчикам.

Пелагея Лебединская

В социальной сети Instagram звезда столкнулась с множеством негативной критики и комментариями под своими фото, которые ей до жути надоели. Многих подписчиков что-то не устраивает, то ее наряд, то прическа, а некоторые и вовсе стали обвинять звезду в использовании пластической хирургии. Виктория долго не обращала на это внимания, но видно наступил предел. Знаменитость решила отомстить таким же путем своим хейтерам. Она скопировала некоторые снимки своих обидчиков и выложила в Instagram вместе с их комментариями в ее адрес, а после высмеяла их поведение и внешний вид.Отметим, что негативные поклонники в последнее время надоедают многим звездам. Например, блогер Лена Миро, актриса Настасья Самбурская недавно поступили из своими недоброжелателями точно так же, как и Виктория Боня.