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| | Ольга Орлова поделилась секретами сохранения молодости

Ольга Орлова поделилась секретами сохранения молодости

Сегодня, 12:22
Певица Ольга Орлова радует глаз своей хорошей физической формой, фанаты часто интересуются, как она сохраняет ее в 40 лет. Ранее она призналась, что не стесняется прибегать к «пластике».

Ольга Орлова поделилась секретами сохранения молодости

 

Орлова сообщает о заинтересованности поклонников касательно ее приятной внешности, в связи с чем российская звезда приняла решение раскрыть секрет. Иметь стройное тело ей помогает правильное питание, а также процесс «Армопластика», результаты которой сильно впечатлили исполнительницу. Именно данный метод помог Орловой избежать галифе и сложностей в других частях своего тела, вся эта процедура проходит безболезненно и без вреда для личного здоровья, отмечает звезда.

До этого Ольга Орлова высказалась по поводу «отношений» с Вячеславом Манучаровым. Она заявила, что между ними только дружба, при этом она счастлива ныне, но кто ее кавалер не сообщает.
Никита Готский
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