Ольга Орлова поделилась секретами сохранения молодости

Певица Ольга Орлова радует глаз своей хорошей физической формой, фанаты часто интересуются, как она сохраняет ее в 40 лет. Ранее она призналась, что не стесняется прибегать к «пластике».

Никита Готский

Орлова сообщает о заинтересованности поклонников касательно ее приятной внешности, в связи с чем российская звезда приняла решение раскрыть секрет. Иметь стройное тело ей помогает правильное питание, а также процесс «Армопластика», результаты которой сильно впечатлили исполнительницу. Именно данный метод помог Орловой избежать галифе и сложностей в других частях своего тела, вся эта процедура проходит безболезненно и без вреда для личного здоровья, отмечает звезда.До этого Ольга Орлова высказалась по поводу «отношений» с Вячеславом Манучаровым. Она заявила, что между ними только дружба, при этом она счастлива ныне, но кто ее кавалер не сообщает.