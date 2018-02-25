Фанаты подвергли критике Анастасию Задорожную за кадр без фотошопа

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Как давно пришельцы на Земле?
Известная Актриса и певица Анастасия Задорожная опубликовала откровенный снимок в соцсети Instagram. На нем она изображена почти обнаженная, сидя на качели и
Российская телеведущая, актриса, исполнительница поп-хитов Анастасия Задорожная выложила в соцсети Instagram некоторые подробности празднования своих 31-х
Анастасию Задорожную подозревают в романе с телеведущим Антоном Лаврентьевым. Артистов уже не первый раз видят вместе.