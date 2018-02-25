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| | Фанаты подвергли критике Анастасию Задорожную за кадр без фотошопа

Фанаты подвергли критике Анастасию Задорожную за кадр без фотошопа

Сегодня, 12:32
Актриса Анастасия Задорожная показала в Instagram кадр после киносъёмки, который не был обработан с помощью графического редактора. Фанаты подвергли знаменитость резкой критике за такое, как сообщает HotGeo.

Фанаты подвергли критике Анастасию Задорожную за кадр без фотошопа

 

Обычно интернет-пользователи ругают артистов за присутствие фотошопа на фотографиях, но в этот раз они заявили, что подредактировать снимок не помешало бы. Анастасия Задорожная выглядела слишком уставшей и замученной, напоминая поклонникам «слезливую уточку». Ранее она не позволяла себе таких кадров, на всех снимках показываясь цветущей и бодрой.

Фанаты подвергли критике Анастасию Задорожную за кадр без фотошопа

 

Поклонники посочувствовали артистке. Задорожная уточнила, что это был 16-й день съёмок, а роль ей досталась экстремальная. Приходилось бегать по лесу на холоде, вдыхать запах лука и перца и даже прыгать из окна. Некоторые подписчицы отметили, что Анастасия Задорожная своим примером показала, какая тяжёлая работа у актрисы, отметив, что это явно не то, о чём они теперь будут мечтать.

Ирина Летинская
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