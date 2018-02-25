Звезда шоу «Танцы» Екатерина Решетникова лишилась волос

Самый популярный хореограф России Екатерина Решетникова, которая принимала участие в популярном шоу «Танцы», шокировала всех своих поклонников снимком без волос.

На днях Екатерина Решетникова выложила в социальную сеть Instagram свое новое фото, на котором она продемонстрировала свою новую стрижку. Звезда подстриглась почти под ноль. Многие поклонники обеспокоились за здоровье своего кумира, учтя тот факт, что в недавнем времени Екатерина находилась в израильской клинике, делала операцию от варикоза. Решетникова отрицает версию своих подписчиков и заверила, что со здоровьем у нее все в порядке, просто решила избавиться от посеченных волос. Однако многие не верят и думают, что она больна раком.

Пелагея Лебединская

Отметим, что хореограф Екатерина Решетникова ставила танцевальные номера во всех проектах шоу «Танцы». В прошлом году стартовал кастинг участников четвертого сезона, где она будет работать в команде Мигеля.