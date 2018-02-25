Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Звезда шоу «Танцы» Екатерина Решетникова лишилась волос

Звезда шоу «Танцы» Екатерина Решетникова лишилась волос

Сегодня, 11:54
Самый популярный хореограф России Екатерина Решетникова, которая принимала участие в популярном шоу «Танцы», шокировала всех своих поклонников снимком без волос.

Звезда шоу «Танцы» Екатерина Решетникова лишилась волос

 

На днях Екатерина Решетникова выложила в социальную сеть Instagram свое новое фото, на котором она продемонстрировала свою новую стрижку. Звезда подстриглась почти под ноль. Многие поклонники обеспокоились за здоровье своего кумира, учтя тот факт, что в недавнем времени Екатерина находилась в израильской клинике, делала операцию от варикоза. Решетникова отрицает версию своих подписчиков и заверила, что со здоровьем у нее все в порядке, просто решила избавиться от посеченных волос. Однако многие не верят и думают, что она больна раком.

 

Отметим, что хореограф Екатерина Решетникова ставила танцевальные номера во всех проектах шоу «Танцы». В прошлом году стартовал кастинг участников четвертого сезона, где она будет работать в команде Мигеля.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Екатерина Климова выложила в Instagram свое фото без макияжа
Екатерина Климова выложила в Instagram свое фото без макияжа

Актриса российского кино Екатерина Климова выложила в социальную сеть Instagram свою фотографию, на которой она запечатлена в утреннем халате и без косметики.

МИД Беларуси возмутило высказывание Решетникова
МИД Беларуси возмутило высказывание Решетникова

МИД Республики Беларусь направил Москве официальный протест в связи с высказыванием директора РИСИ Леонида Решетникова. Ученый заявил о Беларуси, как об

Екатерина Варнава отрицает, что делала пластические операции
Екатерина Варнава отрицает, что делала пластические операции

Екатерина Варнава заявляет, что не прибегала к помощи пластических хирургов. Звезда заявляет, что у неё всё натуральное.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости