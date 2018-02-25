Мать Брэда Питта мечтает о воссоединении сына с Дженнифер Энистон

Джейн Питт рассказала американским журналистам, что мечтала воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон уже более десяти лет. Женщина утверждает, что никогда не теряла веры и долгое время поддерживала связь с Энистон. Известно, что Дженнифер и ее бывшая свекровь все еще пишут длинные письма друг другу пару раз в месяц и регулярно разговаривают по телефону.
Стоит отметить, что Джейн Питт за десять лет так и не смогла принять свою вторую невестку Анджелину Джоли и всегда считала голливудскую красавицу разлучницей. После развода Дженнифер Энистон с Джастином Теру, мать Брэда Питта полагает, что её сын попробует восстановить отношения с первой супругой.