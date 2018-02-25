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| | Мать Брэда Питта мечтает о воссоединении сына с Дженнифер Энистон

Мать Брэда Питта мечтает о воссоединении сына с Дженнифер Энистон

Сегодня, 11:45
Когда дело доходит до воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон, никто так не поддерживает пару, как Джейн Питт. Сообщается, что мама Брэда Питта считает, что её знаменитый сын может возобновить отношения со своей бывшей женой.

Мать Брэда Питта мечтает о воссоединении сына с Дженнифер Энистон

 

Джейн Питт рассказала американским журналистам, что мечтала воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон уже более десяти лет. Женщина утверждает, что никогда не теряла веры и долгое время поддерживала связь с Энистон. Известно, что Дженнифер и ее бывшая свекровь все еще пишут длинные письма друг другу пару раз в месяц и регулярно разговаривают по телефону.

Стоит отметить, что Джейн Питт за десять лет так и не смогла принять свою вторую невестку Анджелину Джоли и всегда считала голливудскую красавицу разлучницей. После развода Дженнифер Энистон с Джастином Теру, мать Брэда Питта полагает, что её сын попробует восстановить отношения с первой супругой.
Светлана Славянская
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