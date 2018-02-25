Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО

Британская певица Ким Уайлд рассказала, что боится похищения инопланетянами с их первой с ней встречи в 2009 году. Многие не восприняли это заявление всерьез, посчитав, что она просто была пьяна.

Ким Уйалд поделилась историей о том, что увидела НЛО над своим домом в Хартфордшире еще в 2009-ом году. С тех самых пор она боится, что они вернутся и похитят ее. «», - рассказывает Ким. И не смотря на то, что она стала не единственным свидетелем неопознанного летающего объекта, как писали об этом газеты, никто не воспринимает ее заявление всерьез, полагая, что певица просто выпила лишнего. «», - шутит по этому поводу звезда.Она рассказала, что эта встреча наполнила ее энергией и дала новых сил. По ее мнению жизнь всегда меняется после того, как человек встречает что-то необычное или внеземное.