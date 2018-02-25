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| | Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО

Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО

Сегодня, 15:00
Британская певица Ким Уайлд рассказала, что боится похищения инопланетянами с их первой с ней встречи в 2009 году. Многие не восприняли это заявление всерьез, посчитав, что она просто была пьяна.

Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО

 

Ким Уйалд поделилась историей о том, что увидела НЛО над своим домом в Хартфордшире еще в 2009-ом году. С тех самых пор она боится, что они вернутся и похитят ее. «Над облаками были видны необычные огни, которые двигались странным образом вперед и назад», - рассказывает Ким. И не смотря на то, что она стала не единственным свидетелем неопознанного летающего объекта, как писали об этом газеты, никто не воспринимает ее заявление всерьез, полагая, что певица просто выпила лишнего. «Возможно, им нравятся мои песни, и инопланетяне решили посмотреть дом, в котором я живу», - шутит по этому поводу звезда.

Она рассказала, что эта встреча наполнила ее энергией и дала новых сил. По ее мнению жизнь всегда меняется после того, как человек встречает что-то необычное или внеземное.
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