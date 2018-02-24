"У неё нет братьев, никого нет": Тарасов защищает оскорбленную Бузову?

История с обвинением Бузовой в том, что она «шлюха», имеет продолжение. Певица не дала себя в обиду, и даже честь своих поклонников обещала защитить в судовом порядке. На этот резонанс откликнулись многие пользователи сети, которые разделились на приверженцев слов Андрея Скорохода и критиков подобных выражений в сторону артистки. В сети то и дело появляются новые подробности происходящего. На этот раз подписчики Дмитрия Тарасова в Instagram попросили хозяина аккаунта защитить честь бывшей жены. «Сделай хоть что-нибудь, бывшая все таки, жили вместе... Когда то же любили друг друга... Ее обидели она же женщина, у неё не братьев, никого нет. И не надо публично, но это нужно сделать, где благородство?!», - написала одна из подписчиц Тарасова. На этот счет развилась целая дискуссия относительно правильности такого поступка вновь женатого Тарасова. «Думаю, и Настя поймёт, она ведь верующая, а, значит, добрая, должна понять!», - добавила поклонница Тарабузиков.

Дыль Лилия

Не обошлось и без сравнения Скорохода и Тарасова, которые, по мнению пользователей сети, оба обдели певицу. «Он не намного лучше Скорохода. Сломал ей жизнь. Сломал ее. Если бы не он, не было бы такого», - ответил поклонник Бузовой. Нашлись и те, кто попросили приверженцев певицы не засорять страницу ее бывшего супруга «неподобающими» комментариями, которые не имеют отношения к посту Дмитрия Тарасова.На странице Андрея Скорохода подписчики принялись иронично отзываться о весьма нелицеприятном инциденте с участием имени госпожи Бузовой. «Модно стало нынче за счёт Бузовой пиариться. Бедная Шурыгина, ради пиара притворялась изнасилованной, а нужно было всего то Ольгу Бузову обозвать», - прокомментировали последний пост Скорохода в сети его подписчики.Саму же Ольгу Бузову неоднократно обвиняли в излишней откровенности в нарядах и вызывающем поведении. Некоторые поклонники артистки просили даже Анну Бузову повлиять на образ ее старшей сестры. В свете того, что певицу оскорбили, назвав «шлюхой» она нашла, что ответить: «У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама». Поклонники поддержали певицу, а критики лишь в очередной раз воспользовались пикантностью ситуации.