Исхудала и постарела: Поклонники обеспокоены внешностью Волочковой

К слову, ранее опубликованный на странице Волочковой снимок, где она показала шпагат на высоте 50 метров, послужил поводом для того, чтобы ее поклонники отметили исхудавшую фигуру артистки. Тогда подтянутое тело балерины было отмечено, как преображение. Многие поклонники Анастасии Волочковой отметили ее отличную физическую подготовку. Однако в свете последней публикации артистки, многие обеспокоились несколько болезненным видом эпатажной артистки. «Уже видное лицо алкаша», «Господи, что за тупое выражение лица», - написали критики в ответ на беспокойство фанатов Волочковой.
Сама же балерина продолжает публиковать на странице в социальной сети снимки, где демонстрирует свою физическую форму. «Растяжечка», - лаконично подписала фото Волочкова, представ на суд общественности уже в классической позе. Пока критика в адрес Волочковой льется градом под каждым постом балерины, нашлись и те, кто продолжили тактику хозяйки аккаунта и ответили ее антифанатам. «К сожалению, вам интересно не творчество, ни концерты , а только скабрезные подробности жизни звезды», - написала фанатка артистки. А вот сама Волочкова предпочла назвать своих критиков «злыднями», «тетушками-кумушками» и «завистниками».