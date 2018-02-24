Исхудала и постарела: Поклонники обеспокоены внешностью Волочковой

Анастасия Волочкова не перестает эпатировать на публике. Шпагат, миниатюрный купальник и яркие посты в сети – все это привлекает внимание, как поклонников, так и критиков артистки. Антифанаты не прочь напомнить балерине о ее широких плечах, неестественной груди и «изуродованных» ногах. Публичная демонстрация достоинств, по мнению Волочковой, и изъянов, по мнению критиков, являются поводом обсудить артистку с новой силой. Так, последний пост в сети кардинально изменил мнение подписчиков балерины относительно ее персоны. На фото Анастасия Волочкова предстала со своим партнером Михаилом. Неоднозначное выражение лица артистки серьезно обеспокоило ее поклонников. Пока многие обсуждали грязные ботинки ее любимого и недостойность его персоны быть рядом с артисткой, одна из подписчиц Волочковой отметила, что хозяйка аккаунта постарела и выглядит не самым лучшим образом. «Постарела», - ответила поклонница Волочковой на ее пост о «замечательном литературном вечере».

Дыль Лилия

К слову, ранее опубликованный на странице Волочковой снимок, где она показала шпагат на высоте 50 метров, послужил поводом для того, чтобы ее поклонники отметили исхудавшую фигуру артистки. Тогда подтянутое тело балерины было отмечено, как преображение. Многие поклонники Анастасии Волочковой отметили ее отличную физическую подготовку. Однако в свете последней публикации артистки, многие обеспокоились несколько болезненным видом эпатажной артистки. «Уже видное лицо алкаша», «Господи, что за тупое выражение лица», - написали критики в ответ на беспокойство фанатов Волочковой.Сама же балерина продолжает публиковать на странице в социальной сети снимки, где демонстрирует свою физическую форму. «Растяжечка», - лаконично подписала фото Волочкова, представ на суд общественности уже в классической позе. Пока критика в адрес Волочковой льется градом под каждым постом балерины, нашлись и те, кто продолжили тактику хозяйки аккаунта и ответили ее антифанатам. «К сожалению, вам интересно не творчество, ни концерты , а только скабрезные подробности жизни звезды», - написала фанатка артистки. А вот сама Волочкова предпочла назвать своих критиков «злыднями», «тетушками-кумушками» и «завистниками».