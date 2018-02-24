Ермолаева показала, как танцевала во время схваток

Бывшая участница «Дом-2» Нелли Ермолаева решила потанцевать во время беременности. Кадры веселья звезды опубликованы в ее Instagram.

Никита Готский

Как сообщает Ермолаева в Сети, она постоянно старается положительно относиться к любой ситуации. Не исключением является и эпизод, когда у девушки начались сильные схватки и она ощущала сильную бол. Когда настал перерыв, Ермолаева приняла решение станцевать, о чем и сообщила в Instagram.Ранее подписчики жестко раскритиковали Нелли за ее желание вести красивую жизнь. Несколько месяцев она пробыла в США, публикуя оттуда снимки семейного отдыха. Мо мнению фолловеров, огромные деньги, израсходованные на курорт, Ермолаева могла потратить на иные, более полезные нужды, к примеру, помочь сиротам. Звезда предложила людям не считать ее деньги, отметив, что ныне хорошо зарабатывать могут все, кто имеет мозги в голове.