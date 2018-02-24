«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться Варнава и Лазарев странно поздравили Александра Гудкова с Днём рождения Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова Учёные: Йогурт укрепляет сердце и сосуды Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид
| | "Дом-2": Елизавете Триандафилиди советуют подкачать попу

"Дом-2": Елизавете Триандафилиди советуют подкачать попу

Вчера, 21:49
Участница телестройки «Дом-2» Елизавета Трианафалиди опубликовала откровенный снимок в купальнике. Мнения фанатов о ее фигуре разделились касательно ее прелестей.

"Дом-2": Елизавете Триандафилиди советуют подкачать попу

 

Триандафалиди обрадовала подписчиков эротической фотографией, где она запечатлена возле бассейна в бикини. На снимке можно рассмотреть ее довольно симпатичную грудь и ноги. Подписчики принялись комментировать изображение Елизаветы, сама же девушка заявила, что обязательно похудеет к летнему периоду.

«Фигура шикарная», пишет один из фолловеров. Его поддержали другие фанаты, отметив прелести фигуры Триандафалиди. Поклонники звезды «Дом-2» также сообщают, что девушка отлично смотрится даже после родов. Большинство комментариев свидетельствуют о большом восхищении юзеров фигурой Елизаветы Триандафалиди.
Никита Готский
Новости по теме
Елена Темникова продемонстрировала попу в Instagram
Елена Темникова продемонстрировала попу в Instagram

Российская певица Елена Темникова опубликовала в Сети откровенный снимок, показав свою попу. Изображение звезды радует глаз фанатов в Instagram.

Наталья Рудова показала снимок в бикини на морском берегу
Наталья Рудова показала снимок в бикини на морском берегу

Российская знаменитость Наталья Рудова опубликовала эротический снимок с морского побережья. Изображение привело в восторг ее подписчиков. 

Дарья Пынзарь снова показала прелести своей фигуры
Дарья Пынзарь снова показала прелести своей фигуры

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь в очередной раз порадовала своих поклонников снимком в купальнике. Пикантное фото девушка опубликовала на своей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости