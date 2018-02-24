"Дом-2": Елизавете Триандафилиди советуют подкачать попу

Участница телестройки «Дом-2» Елизавета Трианафалиди опубликовала откровенный снимок в купальнике. Мнения фанатов о ее фигуре разделились касательно ее прелестей.

Никита Готский

Триандафалиди обрадовала подписчиков эротической фотографией, где она запечатлена возле бассейна в бикини. На снимке можно рассмотреть ее довольно симпатичную грудь и ноги. Подписчики принялись комментировать изображение Елизаветы, сама же девушка заявила, что обязательно похудеет к летнему периоду.«Фигура шикарная», пишет один из фолловеров. Его поддержали другие фанаты, отметив прелести фигуры Триандафалиди. Поклонники звезды «Дом-2» также сообщают, что девушка отлично смотрится даже после родов. Большинство комментариев свидетельствуют о большом восхищении юзеров фигурой Елизаветы Триандафалиди.