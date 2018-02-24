Звездные дешевки: Лена Миро назвала Кудрявцеву, Семенович и Борисову проститутками

Лена признается, если бы ей когда-нибудь предложили деньги за оказание сексуальных услуг, она никогда бы не
Миро приводит слова, что Анне Семенович предлагали якобы два миллиона долларов за ночь, но та ответила отказом. Блогер считает, если даме предлагают деньги за половую связь, она ведет себя так, что готова взять деньги, а мужчины видят в ней проститутку.
Миро вспомнила эпизод из сериала «Аббатство Даунстоун», когда один из аристократов рассердился на жену за то, что к ней в спальню пробрался незнакомец, искавший ее любви. Несмотря на отказ, лорд все-равно не простил супругу. По его мнению, в таком случае женщина дала повод. Миро констатирует, что российские звезды на такое не способны, они плохо воспитаны, а их чувство достоинства зависит от денег, которым им дадут за любовь.