Звездные дешевки: Лена Миро назвала Кудрявцеву, Семенович и Борисову проститутками

Лена признается, если бы ей когда-нибудь предложили деньги за оказание сексуальных услуг, она никогда бы не Лена признается, если бы ей когда-нибудь предложили деньги за оказание сексуальных услуг, она никогда бы не

стала разглашать это. Иная ситуация, по ее мнению, с отечественными звездами шоу-бизнеса, которых она обозвала «ужасным дешевками». Им не стыдно рассказать, как им предлагали материальные средства за секс, наоборот, для них это престижно. Она имеет в виду Семенович, Кудрявцеву и Борисову.

Российских телезвезд известная блогер Лена Миро назвала дешевками. По ее словам, для них не стыдно громко заявлять, что им предлагали деньги за секс-услуги.

Никита Готский

Миро приводит слова, что Анне Семенович предлагали якобы два миллиона долларов за ночь, но та ответила отказом. Блогер считает, если даме предлагают деньги за половую связь, она ведет себя так, что готова взять деньги, а мужчины видят в ней проститутку.Миро вспомнила эпизод из сериала «Аббатство Даунстоун», когда один из аристократов рассердился на жену за то, что к ней в спальню пробрался незнакомец, искавший ее любви. Несмотря на отказ, лорд все-равно не простил супругу. По его мнению, в таком случае женщина дала повод. Миро констатирует, что российские звезды на такое не способны, они плохо воспитаны, а их чувство достоинства зависит от денег, которым им дадут за любовь.