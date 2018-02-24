На реалити-шоу «Дом-2» пришел еще один воронежец

Представители Воронежа не оставляют попытки покорить поклонников проекта «Дом-2». Теперь настала очередь еще одного уроженца столицы Черноземья – 30-летнего Романа Карамышева.

Дарья Светозарова

Молодой человек закончил ВГСАУ, факультет экономики, менеджмента и информационных технологий. Роман уже успел многое рассказать о себе, в том числе он поведал о своем увлечении бодибилдингом. Подчеркивается, что участник «с приданным». У него имеется личное авто премиум-класса и загородный дом. Многие участницы взяли это обстоятельство себе на заметку.Уже состоявшийся «домосед» признается, что у него не большой опыт отношений. Лишь две девушки смогли серьезно затронуть его чувства. Первый бурный роман у него случился в 15 лет. Эти отношения молодой человек назвал любовью с большой буквы, с обязательными для нее страстью, изменами, ссорами и примирениями. Продлился роман восемь лет, но потом влюбленные расстались. В течение трех лет Роман серьезно ни с кем не встречался, а потом встретил новую избранницу. Однако они слишком походила на первую Любовь, и оказалась слишком ветреной. Карамышев уже присматривается к одной из «домоседок», но ограничивать себя пока не хочет, и будет знакомиться со всеми девушками проекта.