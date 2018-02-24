«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться Варнава и Лазарев странно поздравили Александра Гудкова с Днём рождения Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова Учёные: Йогурт укрепляет сердце и сосуды Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид
| | На реалити-шоу «Дом-2» пришел еще один воронежец

На реалити-шоу «Дом-2» пришел еще один воронежец

Вчера, 20:49
Представители Воронежа не оставляют попытки покорить поклонников проекта «Дом-2». Теперь настала очередь еще одного уроженца столицы Черноземья – 30-летнего Романа Карамышева.

На реалити-шоу «Дом-2» пришел еще один воронежец

 

Молодой человек закончил ВГСАУ, факультет экономики, менеджмента и информационных технологий. Роман уже успел многое рассказать о себе, в том числе он поведал о своем увлечении бодибилдингом. Подчеркивается, что участник «с приданным». У него имеется личное авто премиум-класса и загородный дом. Многие участницы взяли это обстоятельство себе на заметку.

Уже состоявшийся «домосед» признается, что у него не большой опыт отношений. Лишь две девушки смогли серьезно затронуть его чувства. Первый бурный роман у него случился в 15 лет. Эти отношения молодой человек назвал любовью с большой буквы, с обязательными для нее страстью, изменами, ссорами и примирениями. Продлился роман восемь лет, но потом влюбленные расстались. В течение трех лет Роман серьезно ни с кем не встречался, а потом встретил новую избранницу. Однако они слишком походила на первую Любовь, и оказалась слишком ветреной. Карамышев уже присматривается к одной из «домоседок», но ограничивать себя пока не хочет, и будет знакомиться со всеми девушками проекта.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Гриценко Роман подал заявку на свадебный конкурс
Гриценко Роман подал заявку на свадебный конкурс "Дома-2"

Роман Гриценко, участник реалити-шоу, поклонник Ольги Бузовой, решил поучаствовать в "Свадьбе на миллион".

Внебрачный сын Евгения Белоусова нуждается в деньгах
Внебрачный сын Евгения Белоусова нуждается в деньгах

Внебрачный сын звезды 90 годов Евгения Белоусова Роман жалуется на нехватку денежных средств. Парень мечтает стать профессиональным музыкантов, но пока это ему

На канале «Москва 24» стартовало реалити-шоу «Роман с ДиКаприо»
На канале «Москва 24» стартовало реалити-шоу «Роман с ДиКаприо»

На телеканале «Москва 24» началось реалити-шоу «Роман с ДиКаприо». Главным героем проекта стал двойник известного актера Роман Бурцев, сообщает портал «Вести».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости