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| | Салтыкова рассказала, чем разочаровала Гребенщикова в Воронеже 30 лет назад

Салтыкова рассказала, чем разочаровала Гребенщикова в Воронеже 30 лет назад

Вчера, 20:54
Известная певица 90-х Ирина Салтыкова рассекретила многолетнюю тайну. Она рассказала, чем расстроила воронежского шоумена Михаила Гребенщикова.

Салтыкова рассказала, чем разочаровала Гребенщикова в Воронеже 30 лет назад

 

Ирина Салтыкова пришла в студию передачи «Секрет на миллион», где отвечала на вопросы ведущей Леры Кудрявцевой. В конце программу в Ирины поинтересовались, каким образом она могла разочаровать шоумена из Воронежа Михаила Гребенщикова.

Первоначально Салтыкова не припоминала, что совершила противозаконного. Немного позже она предположила, что курила. Раскрыл тайну сам Гребенщиков. Он в 1996 году он устроился администратором у певицы и приносил ей продукты и напитки. Доставив певицы коньяк, он понадеялся, что Салтыков выпьет совсем немного, но исполнительница умудрилась употребить всю бутылку. В ответ на это звезда напомнила Гребенщикову, что в ее группе было три мужчины, которые тоже любят алкоголь.
Никита Готский
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