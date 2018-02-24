Варнава и Лазарев странно поздравили Александра Гудкова с Днём рождения

24 февраля российский комик отмечает своё 35-летние. Но несмотря на взрослый возраст, друзья-одногодки продолжают поздравлять его, как подростки.

Довольно поздно для поздравления (почти 20:00 по Москве) решили почти одновременно поздравить Александра Гудкова двое друзей – Екатерина Варнава и Сергей Лазарев. Наиболее экстравагантным стал виртуальный сюрприз от коллеги Александра по шоу «Comedy Woman». Екатерина в Instagram зациклила видео Гудкова в семейках и майке, выполняющего непристойные движения. Зачем это было сделано, поклонники девушки не поняли, но посмеялись дружно.Более душевным было поздравление от Сергея Лазарева. Он, как настоящий друг, поблагодарил Гудка за «поддержку в любом кипише». Кроме того, Лазарев, который сам является актёром, выразил искреннее восхищение профессионализмом Александра, назвав его мастером перевоплощений. В этом его поддержали подписчики, написав, что никогда не переключают канал, если на экране появляется Гудков.