Полина Фаворская полностью отреклась от SEREBRO и сменила имидж

Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская окончательно отреклась от прежнего музыкального коллектива. Она сменила имидж и ник на своей странице в Instagram.

Вещий Олег

Перевоплощение певицы можно было наблюдать вечером 24 февраля. На её странице внезапно появилось несколько записей с философским подтекстом. Спустя некоторое время анонсирован ролик с названием аккаунта, который Фаворская переименовала на Favlav. Ранее в ссылке можно было наблюдать упоминание о группе SEREBRO. С таким же профилем по-прежнему работает Ольга Серябкина, выступающая также с псевдонимом Molly.Стоит отметить, что на странице Фаворской 427 тысяч подписчиков, и после смены ника около 5 тысяч человек отписались. Это происходит часто, когда владелец аккаунта меняет тематику или же название. Подписчики уже давно просили сменить ник в Instagram, несмотря на то, что Фаворская всегда поддерживала связь с участницами SEREBRO. Многие подчеркнули, что название Favlav им понравилось, и они так же будут следить за новостями певицы.