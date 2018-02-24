Нелли Ермолаева сделала самый лучший подарок на 23 февраля

В честь дня защитника отечества знаменитость скинула в свой Instagram снимок, где Кирилл Андреев держит своего первенца. "С двадцать третьим февраля, Милых два сердечка. С этим днем я поздравляю Чудо-человечков. @kirilltheone Поздравляю тебя с праздником 23 февраля! Я хочу, чтобы ты знал, что являешься для меня самым настоящим мужчиной, достойным уважения и подражания! Мое сердце всегда будет принадлежать одному тебе. С праздником мужчины", - так телеведущая подписала эту фотографию.
Отметим, что Ермолаева не только показала обществу новорожденного сына, но и в деталях поведала своим поклонникам, как появлялся ребёнок на свет.