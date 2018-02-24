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| | Нелли Ермолаева сделала самый лучший подарок на 23 февраля

Нелли Ермолаева сделала самый лучший подарок на 23 февраля

Вчера, 19:49
Нелли Ермолаева не та суеверная женщина, которая скрывает внешность своего первенца. 23 февраля модель опубликовала трогательную фотографию, где на снимке видно малыша, которого держит любящий отец. Так Нелли решила поздравить своих мужчин с праздником.

Нелли Ермолаева сделала самый лучший подарок на 23 февраля

 

В честь дня защитника отечества знаменитость скинула в свой Instagram снимок, где Кирилл Андреев держит своего первенца. "С двадцать третьим февраля, Милых два сердечка. С этим днем я поздравляю Чудо-человечков. @kirilltheone Поздравляю тебя с праздником 23 февраля! Я хочу, чтобы ты знал, что являешься для меня самым настоящим мужчиной, достойным уважения и подражания! Мое сердце всегда будет принадлежать одному тебе. С праздником мужчины", - так телеведущая подписала эту фотографию.

Отметим, что Ермолаева не только показала обществу новорожденного сына, но и в деталях поведала своим поклонникам, как появлялся ребёнок на свет.
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