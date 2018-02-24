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| | «Лысый из Brazzers» показал фото с длинными волосами

«Лысый из Brazzers» показал фото с длинными волосами

Вчера, 18:50
Известный порноактер Стивен Вульф, также известный как «Лысый» из Brazzers, показал свои снимки с длинными волосами. Фотографии звезда опубликовал на своей странице в Instagram.

«Лысый из Brazzers» показал фото с длинными волосами

 

На одном из изображений Стивену всего 15 лет, он носил длинные кудри и футболку с логотипом рок-группы Led Zeppelin. Закончил учебу в школе Вульф тоже с хаером, у него имеется фотография с выпускного 1996 года. Актер обнародовал фото из 90-х и современное, разница между которыми составляет 22 года.

Отметим, ранее порноактриса София Найт заявила, что не ревнует своего мужа, также задействованного в этой сфере, к другим девушкам. Она спокойно относится к работе возлюбленного и планирует с ним завести детей. София часто выступает в роли продюсера и смотрит, как ее супруг добывает деньги для семьи.
Никита Готский
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