Из-за "случайного лайка" ненавистников Бузовой страдает резидент Comedy Club

Резидент юмористического шоу Comedy Club Андрей Скороход «случайно» поставил лайк ненавистникам Ольги Бузовой и в результате она уже готова подать на него в суд. Сам же юморист признался, что уважает звезду «Дом-2» и не хочет с ней ссориться.

Вещий Олег

Бузова в последнее время часто посещает выпуски шоу Comedy Club на ТНТ. Кроме того, ей приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым, одним из основных комиков в передаче. Накануне певица сильно поругалась с Андреем Скороходом. Он в свою очередь публично назвал артистку «шлюхой». Теперь Скороход (Глебати) опровергает наличие конфликта с Бузовой. Он акцентировал внимание на том, что ссора возникла исключительно с поклонниками артистки, которые стали его критиковать и заспамили аккаунт. Скороход сравнил Бузову с хищником из фильма «Чужой против хищника». Однако поклонники восприняли это как очередное оскорбление.Ряд СМИ сообщает, что Бузова намерена подать в суд за оскорбление. Её предполагаемый возлюбленный Тимур Батрутдинов встал на защиту Скорохода, являющегося его коллегой. В оправдании юморист подчеркнул, что хищник – высокоинтеллектуальное существо и у него с Бузовой нет ничего общего. Этим, кажется, Скороход только подлил масла в огонь, считают подписчики. Они массово в комментариях стали призывать комика не лезть в жизнь Бузовой и перестать исправлять ситуацию. Примечательно, что из-за этого скандала на страницу юмориста подписались почти 50 тысяч человек.