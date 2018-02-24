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| | Жена Сергея Гармаша вышла за него, несмотря на страх

Жена Сергея Гармаша вышла за него, несмотря на страх

Вчера, 18:43
Актер Сергей Гармаш рассказал в одном из телешоу, как пугал свою будущую жену. Сергей также поведал о том, как запретил дочери поступать на актерский факультет. Выпуск программы был посвящен 60-летию народного любимца.

Жена Сергея Гармаша вышла за него, несмотря на страх

 

Будущая жена актера в ту пору еще училась в 10 классе, а Гармаш уже окончил училище, отслужил в армии, успел поработать в кукольном театре. Такой взрослый парень просто напугал юную девушку. Сергей несколько лет ухаживал за Инной и она, в итоге, стала его женой.

Несмотря на огромное количество фильмов, спектаклей, в которых актер принимал участие, семья всегда оставалась для него на первом месте. Супруги живут душа в душу почти 40 лет. У Сергея двое детей – сын Ваня, которому только 11, и взрослая дочь 29-летняя Даша.

Когда дочка рассказала отцу, о том, что хочет стать актрисой, актер отговорил ее. Сейчас девушка работает исполнительным продюсером в сфере кино. Младшему сыну актера по душе компьютерная графика.
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