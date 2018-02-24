«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться Варнава и Лазарев странно поздравили Александра Гудкова с Днём рождения Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова Учёные: Йогурт укрепляет сердце и сосуды Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид
| | Климушкин получил производственную травму и на время лишился зрения

Климушкин получил производственную травму и на время лишился зрения

Вчера, 18:41
Известный артист Алексей Климушкин рассказал на своей странице в соцсети, что получил ожог роговицы глаза. Повреждение тканей глазного яблока очень опасно для здоровья актера.

Климушкин получил производственную травму и на время лишился зрения


Алексей Климушкин поделился со своими поклонниками неприятным известием в социальной сети. Артист сообщил, что медики поставили ему диагноз: ожог роговицы глаза 7 степени, сам артист считает причиной временного лишения зрения – «плату за успех». Воздействие театрального света может спровоцировать повреждения роговицы глаз. Поклонники творчества Климушкина написали сочувственные комментарии и пожелали артисту скорого выздоровления.

Алексей Климушкин стал популярным благодаря телесериалу «САШАТАНЯ». В сериале Климушкин исполняет роль миллионера и отца главного персонажа Саши, Сильвестра Андреевича. Ранее этот яркий персонаж появился в молодежном сериале «Универ».

Напомним, Сериал «САШАТАНЯ» вышел на экраны впервые в 2013, уже снято 4 сезона – 136 серий. Следует добавить, что 52-летний актер постоянно гастролирует с театральными постановками, а также участвует в съемках полнометражных фильмов.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Ученые рассказали, что может защитить от опухоли глаза
Ученые рассказали, что может защитить от опухоли глаза

Образование опухолей в глазу может вызвать слепоту. Однако ученые утверждают, что роговица и прозрачный слой глаза обладают естественной способностью

Алексей Воробьев получил роль в американском триллере
Алексей Воробьев получил роль в американском триллере

Известный российский певец получил роль в американском триллере. Трейлер к данному фильму певец опубликовал на своей страничке в соцсети.

Олигарх Сергеев мечтает купить остров рядом с Владивостоком
Олигарх Сергеев мечтает купить остров рядом с Владивостоком

Сегодня, 25 мая, во Владивостоке состоится показ антрепризного спектакля "Шикарная свадьба" по пьесе Роберта Хоудона

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости