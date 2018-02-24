Климушкин получил производственную травму и на время лишился зрения

Известный артист Алексей Климушкин рассказал на своей странице в соцсети, что получил ожог роговицы глаза. Повреждение тканей глазного яблока очень опасно для здоровья актера.

Татьяна Преображенская

Алексей Климушкин поделился со своими поклонниками неприятным известием в социальной сети. Артист сообщил, что медики поставили ему диагноз: ожог роговицы глаза 7 степени, сам артист считает причиной временного лишения зрения – «плату за успех». Воздействие театрального света может спровоцировать повреждения роговицы глаз. Поклонники творчества Климушкина написали сочувственные комментарии и пожелали артисту скорого выздоровления.Алексей Климушкин стал популярным благодаря телесериалу «САШАТАНЯ». В сериале Климушкин исполняет роль миллионера и отца главного персонажа Саши, Сильвестра Андреевича. Ранее этот яркий персонаж появился в молодежном сериале «Универ».Напомним, Сериал «САШАТАНЯ» вышел на экраны впервые в 2013, уже снято 4 сезона – 136 серий. Следует добавить, что 52-летний актер постоянно гастролирует с театральными постановками, а также участвует в съемках полнометражных фильмов.