«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться Варнава и Лазарев странно поздравили Александра Гудкова с Днём рождения Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова Учёные: Йогурт укрепляет сердце и сосуды Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид
| | Волочкову снова назвали проституткой

Волочкову снова назвали проституткой

Вчера, 18:19
Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова снова подвергается нападкам. Любое ее желание поделиться с поклонниками своей радостью оборачивается очередными насмешками. Так случилось и с новым снимком балерины в Instagram. Настя опубликовала фото, сделанное в Дубае на берегу моря, куда Волочкова, по ее словам, слетала всего на один день.

Волочкову снова назвали проституткой

 

Несмотря на столь краткое пребывание в теплой стране танцовщица успела отдохнуть, о чем и сообщила подписчикам. Однако не все нашли в себе силу или желание порадоваться. Некоторых из агрессивно настроенных юзеров заинтересовало, почему визит Волочковой в ОАЭ был таким недолгим. Тут же они нашли ответ: российскую балетную диву на один день заказал местный шейх. Далее оскорбительные комментарии посыпались, как из рога изобилия. У Насти стали интересоваться «ценой» ночи любви, а другие начали приглашать ее к себе.

«Секс не обещаю, но попотеть придется – картошку будем копать», - пообещал один из пользователей. «Честное слово, от таких подписей только одна мысль - эскорт», - пишет еще один фооловер. Дальше – жестче: «Насть, да не доказывай ты ничего. Конечно, ты туда летала! Просто хотелось как в фильме «Красотка», когда главный герой снял проститутку на час, оставил на ночь, а потом и замуж позвал. А тут тебя даже на ночь не оставили...».

Преданные поклонники поспешили отстоять честь и достоинство балерины. Они называли Настю красавицей, милой и женственной, желали ей счастья и передавали привет Михаилу, ее новому кавалеру. Всего пост оценили лайками чуть более трех тысяч фанатов за несколько минут пребывания публикации в Сети.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Анастасия Волочкова напишет книгу о себе
Анастасия Волочкова напишет книгу о себе

Анастасия Волочкова ранее уже писала книгу под названием «История русской балерины». Теперь решила проложить эту традицию и напишет совершенно новую книгу о

Волочкова снова оголилась на Мальдивах
Волочкова снова оголилась на Мальдивах

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками очередным пикантным снимком с отдыха на Мальдивах. На нем прелести российской балерины прикрыты лишь

Анастасия Волочкова подверглась критике фанатов из-за чехлов для iPhone
Анастасия Волочкова подверглась критике фанатов из-за чехлов для iPhone

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым эпатажным снимком. Так звезда решила поднять себе новогоднее настроение.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости