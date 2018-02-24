Волочкову снова назвали проституткой

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова снова подвергается нападкам. Любое ее желание поделиться с поклонниками своей радостью оборачивается очередными насмешками. Так случилось и с новым снимком балерины в Instagram. Настя опубликовала фото, сделанное в Дубае на берегу моря, куда Волочкова, по ее словам, слетала всего на один день.

Дарья Светозарова

Несмотря на столь краткое пребывание в теплой стране танцовщица успела отдохнуть, о чем и сообщила подписчикам. Однако не все нашли в себе силу или желание порадоваться. Некоторых из агрессивно настроенных юзеров заинтересовало, почему визит Волочковой в ОАЭ был таким недолгим. Тут же они нашли ответ: российскую балетную диву на один день заказал местный шейх. Далее оскорбительные комментарии посыпались, как из рога изобилия. У Насти стали интересоваться «ценой» ночи любви, а другие начали приглашать ее к себе.«Секс не обещаю, но попотеть придется – картошку будем копать», - пообещал один из пользователей. «Честное слово, от таких подписей только одна мысль - эскорт», - пишет еще один фооловер. Дальше – жестче: «Насть, да не доказывай ты ничего. Конечно, ты туда летала! Просто хотелось как в фильме «Красотка», когда главный герой снял проститутку на час, оставил на ночь, а потом и замуж позвал. А тут тебя даже на ночь не оставили...».Преданные поклонники поспешили отстоять честь и достоинство балерины. Они называли Настю красавицей, милой и женственной, желали ей счастья и передавали привет Михаилу, ее новому кавалеру. Всего пост оценили лайками чуть более трех тысяч фанатов за несколько минут пребывания публикации в Сети.