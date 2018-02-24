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| | Хайп или ругань: Ольга Бузова прославила Андрея Скорохода в Instagram

Хайп или ругань: Ольга Бузова прославила Андрея Скорохода в Instagram

Вчера, 18:45
23 февраля Ольга Бузова сделала заявление, что будет судиться с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом за то, что он в эфире назвал её «шлюхой», а оскорбил фанатов артистки. В Сети заявили, что это может быть сделано для хайпа и повышения рейтингов программы на ТНТ, как сообщает VistaNews.

Хайп или ругань: Ольга Бузова прославила Андрея Скорохода в Instagram

 

Всего за день у Андрея Скорохода значительно добавилось подписчиков в Instagram, а его записи стали раз в 20 больше комментировать. По большей части подписчики восприняли слова резидента Comedy Club крайне негативно, считая, что настоящий мужчина никогда бы не позволил себе «опуститься» до таких оскорблений.

Интернет-пользователи подчеркнули, что ранее с удовольствием смотрели выступления Андрея Скорохода, однако из-за ругани с Бузовой предрекли, что скоро он уйдёт со сцены. Некоторые, впрочем, поддержали артиста, отметив, что обиженная певицы просто ничего не понимает в настоящем юморе. Также комментаторы отметили, что есть вероятность создания такой ситуации ради хайпа вообще, поскольку в Comedy Club нередко прохаживались насчёт личности Ольги Бузовой, однако отреагировать так серьёзно она решила почему-то именно сейчас.

Ирина Летинская
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