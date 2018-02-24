Хайп или ругань: Ольга Бузова прославила Андрея Скорохода в Instagram

23 февраля Ольга Бузова сделала заявление, что будет
судиться с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом за то, что он в эфире
назвал её «шлюхой», а оскорбил фанатов артистки. В Сети заявили, что это может
быть сделано для хайпа и повышения рейтингов программы на ТНТ, как сообщает VistaNews.
Всего за день у Андрея Скорохода значительно добавилось
подписчиков в Instagram, а его записи стали раз в 20 больше комментировать. По
большей части подписчики восприняли слова резидента Comedy Club крайне
негативно, считая, что настоящий мужчина никогда бы не позволил себе «опуститься»
до таких оскорблений.
Интернет-пользователи подчеркнули, что ранее с удовольствием
смотрели выступления Андрея Скорохода, однако из-за ругани с Бузовой предрекли,
что скоро он уйдёт со сцены. Некоторые, впрочем, поддержали артиста, отметив,
что обиженная певицы просто ничего не понимает в настоящем юморе. Также
комментаторы отметили, что есть вероятность создания такой ситуации ради хайпа
вообще, поскольку в Comedy Club нередко прохаживались насчёт личности Ольги
Бузовой, однако отреагировать так серьёзно она решила почему-то именно сейчас.
Ирина Летинская