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| | Песни не очень, но вкус хороший: Фанаты хвалят новый наряд Бузовой

Песни не очень, но вкус хороший: Фанаты хвалят новый наряд Бузовой

Сегодня, 17:43
Ольга Бузова опубликовала новый пост в Instagram. На этот раз она предстала перед фанатами в костюме розового цвета, накрасив губы красной помадой.

Песни не очень, но вкус хороший: Фанаты хвалят новый наряд Бузовой

 

Вчера известная телеведущая и певица поздравила мужчин с 23 февраля. Выложив в Сеть эротическую фотографию со своим участием она решила продемонстрировать им свою грудь, слегка прикрыв ее руками. Снимок предназначался для журнала «Дом-2», но Бузова с его помощью написала поздравительные слова представителям сильного пола в честь Дня защитника Отечества.

Сегодня Ольга Бузова «появилась на людях» одетой, причем ее вкус был оценен положительно. Ведущая надела розовый костюм, стильные серьги из камней и накрасила губы красной помадой, искушая мужскую часть подписчиков. Новый пост российской звезды уже спустя несколько  минут набрал почти 50 тысяч лайков.
Никита Готский
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