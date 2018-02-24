Песни не очень, но вкус хороший: Фанаты хвалят новый наряд Бузовой

Ольга Бузова опубликовала новый пост в Instagram. На этот раз она предстала перед фанатами в костюме розового цвета, накрасив губы красной помадой.

Никита Готский

Вчера известная телеведущая и певица поздравила мужчин с 23 февраля. Выложив в Сеть эротическую фотографию со своим участием она решила продемонстрировать им свою грудь, слегка прикрыв ее руками. Снимок предназначался для журнала «Дом-2», но Бузова с его помощью написала поздравительные слова представителям сильного пола в честь Дня защитника Отечества.Сегодня Ольга Бузова «появилась на людях» одетой, причем ее вкус был оценен положительно. Ведущая надела розовый костюм, стильные серьги из камней и накрасила губы красной помадой, искушая мужскую часть подписчиков. Новый пост российской звезды уже спустя несколько минут набрал почти 50 тысяч лайков.