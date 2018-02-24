Певица Юлия Ковальчук впервые призналась в наличии зависимости

Популярная певица Юлия Ковальчук впервые призналась в наличии у неё зависимости. Откровенность артистки шокировала её поклонников, как сообщает VistaNews.

В настоящее время знаменитость отдыхает на жарком курорте. ВInstagramона написала, что это лучше всего для неё и её зависимости. Дело в том, что Юлия Ковальчук постоянно нуждается в Солнце и тепле. По её словам, когда небо тёмное и всё время хмурое, у певицы появляется депрессия, ей не хочется ничего делать, и она быстро устаёт. Поклонников это шокировало, ведь артисты должны работать в самых разных условиях, и чаще всего это места, где солнце не слишком светит.

Однако сейчас у Ковальчук всё хорошо, ведь она на жарком курорте. Интернет-пользователи отметили, что по-доброму завидуют артистке. У некоторых из них тоже оказалась такая зависимость, и комментаторы рассказали, что пьют для борьбы с ней как можно больше кофе, а также стараются отвлекаться.

Ирина Летинская