Певица Юлия Ковальчук впервые призналась в наличии зависимости

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Агрессия - признак ранимой души?
От Редактора
Учёные ищут секрет вечной жизни?
Певица и по совместительству ведущая Юлия Ковальчук удивила поклонников своим внешним видом. На своей странице в соцсети известная блондинка опубликовала
Певица и телеведущая Юлия Ковальчук рассказала, что любит не только проводить все свое свободное время с любимым мужем Алексеем Чумаковым, но еще и работать
Уже давно стали замечать, что российская певица Юлия Ковальчук частенько радует своих поклонников откровенными фотоснимками, размещенными на ее официальной