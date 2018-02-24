Полина Гагарина трогательно поздравила мужа с днем рождения

Известная певица Полина Гагарина выставила в своем Instagram-аккаунте красивый снимок с мужем. Так звезда эстрады поздравила супруга с днем рождения.

Intagram

Супружеская пара была запечатлена фотографом Владимиром Широковым на фоне заката. Поклонники Полины не скупились на комплименты, комментируя снимок, и всячески выражали свое восхищение супругами.Певица редко публикует подобные снимки, поэтому совместные фотографии с мужем Дмитрием Исхаковым и дочерью Мией не часто появляться в ее. Гагарина предпочитает публиковать фотографии с концертов и различных мероприятий. Известно, что певица даже долгое время скрывала от журналистов, что ждет ребенка.До брака с Исхаковым, Гагарина уже была замужем за актером Петром Кисловым, но этот союз просуществовал всего 3 года, хотя Полина родила Кислову сына Андрея. У певицы также есть дочь Мия, рожденная в браке с нынешним супругом.