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| | Полина Гагарина трогательно поздравила мужа с днем рождения

Полина Гагарина трогательно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня, 17:46
Известная певица Полина Гагарина выставила в своем Instagram-аккаунте красивый снимок с мужем. Так звезда эстрады поздравила супруга с днем рождения.

Полина Гагарина трогательно поздравила мужа с днем рождения

 

Супружеская пара была запечатлена фотографом Владимиром Широковым на фоне заката. Поклонники Полины не скупились на комплименты, комментируя снимок, и всячески выражали свое восхищение супругами.

Певица редко публикует подобные снимки, поэтому совместные фотографии с мужем Дмитрием Исхаковым и дочерью Мией не часто появляться в ее Intagram. Гагарина предпочитает публиковать фотографии с концертов и различных мероприятий. Известно, что певица даже долгое время скрывала от журналистов, что ждет ребенка.

До брака с Исхаковым, Гагарина уже была замужем за актером Петром Кисловым, но этот союз просуществовал всего 3 года, хотя Полина родила Кислову сына Андрея. У певицы также есть дочь Мия, рожденная в браке с нынешним супругом.
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