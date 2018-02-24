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| | Мария Шумакова показала красивую грудь, сообщая о духовности

Мария Шумакова показала красивую грудь, сообщая о духовности

Сегодня, 17:25
Российская актриса Мария Шумакова показала пышную грудь и философствовала о духовности. Такой пост она опубликовала в соцсети Instagram.

Мария Шумакова показала красивую грудь, сообщая о духовности

 

Шумакова поделилась с подписчиками фотографией в купальнике в бассейне, где продемонстрировала свою грудь внушительных размеров. Прелести отечественной актрисы смогли по-достоинству оценить ее поклонники, поставив ей более десяти тысяч «сердечек» за четыре часа после публикации. По словам актрисы, она любит комфорт и заботу, если есть время сделать себя лучше, она обязательно это делает.

Также Мария Шумакова расписала о духовном развитии человека. Как она утверждает, плавая в бассейне следует запасаться мыслеформами, представляя, как уже получаешь желаемое. Именно это, считает актриса, держит в тонусе тело и дух.
Никита Готский
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