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| | Басиста Газманова замуровали в поезде

Басиста Газманова замуровали в поезде

Сегодня, 16:59
Известный отечественный певец Олег Газманов обнародовал видео процесса высвобождения его бас-гитариста, который оказался замурован из-за заблокированной двери в вагоне купе по пути в Смоленск.

Басиста Газманова замуровали в поезде

 

В официальном аккаунте Олега Газманова в сети Instagram было загружено видео, на котором певец продемонстрировал работу технических специалистов, которые пытались открыть заблокированную дверь в купе, где находился бас-гитарист. Газманов не на шутку встревожил своих поклонников, заявив, что концерт в Смоленске может быть отменён, если музыканта не удастся вызволить.

Однако, в конце видео подписчики Газманова увидели довольное лицо его бас-гитариста, которое показалось из-за открытой механической двери. В комментариях поклонники прославленного певца заявили, что с нетерпением ждут его концерта, а также пожелали его музыкальному коллективу большей удачи в обращении с дверями в поезде. Заметим, многих подписчиков рассмешил бас-гитарист, который, как ни в чём не бывало, пил чай в момент своего вызволения.
Александр Вест
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