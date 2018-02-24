За оскорблённую резидентом Comedy Club Бузову вступилась политическая партия

Ильдар Резяпов, являющийся председателем партии Ветеранов Российской Федерации, призывает к ответу резидента Comedy Club Андрея Скороходова, публично оскорбившего популярную телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Александр Вест

Ильдар Резяпов заявил о том, что готов предоставить певице свою юридическую поддержку, а также заметил, что мужчине не стоит себя так вести по отношению к представительнице прекрасного пола. Напомним, Скороходов разместил в Сети фотографию Ольги, которая крайне не понравилась телеведущей, а также её многочисленным поклонникам. Сама Бузова обратилась к юмористу с заявлением, что встретится с ним в зале судебных заседаний. Резяпов добавил, что живя в правовом государстве, подобные поступки должны быть оценены в ходе судебного разбирательства.Политик предложил Бузовой помощь в подготовке судебного иска, заверив, что при необходимости юристы его политической партии будут защищать честь Ольги. Также Ильдар Резяпов выступил за упрощение процедуры подачи исков в суд относительно защиты достоинства и чести.