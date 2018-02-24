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| | Внешность сына Кристины Орбакайте поразила фанатов

Внешность сына Кристины Орбакайте поразила фанатов

Сегодня, 16:42
Популярная российская певица Кристина Орбакайте порадовала своих подписчиков новыми семейными снимками. На них она запечатлена в компании дочери Клавдии и сильно возмужавшим 19-летним сыном Дени Байсаровым.

Внешность сына Кристины Орбакайте поразила фанатов

 

Исполнительница проводила свой отпуск с детьми в Альпах, где они катились на лыжах и наслаждались прекрасными зимними пейзажами и обществом друг друга. Ее 19-летний сын Дени, который учится и живет отдельно от матери в Лондоне, за последнее время сильно повзрослел, обогнав по росту саму Орбакайте и начал выглядеть как уверенный в себе молодой мужчина.

Новый снимок, на котором Дени обнимает звездную маму, привел в восторг пользователей, оценивших красоту Дени, а также прекрасные внешние данные певицы, выглядевшей ровесницей собственного сына.
Пойда Анна
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