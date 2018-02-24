Внешность сына Кристины Орбакайте поразила фанатов

Популярная российская певица Кристина Орбакайте порадовала своих подписчиков новыми семейными снимками. На них она запечатлена в компании дочери Клавдии и сильно возмужавшим 19-летним сыном Дени Байсаровым.

Пойда Анна

Исполнительница проводила свой отпуск с детьми в Альпах, где они катились на лыжах и наслаждались прекрасными зимними пейзажами и обществом друг друга. Ее 19-летний сын Дени, который учится и живет отдельно от матери в Лондоне, за последнее время сильно повзрослел, обогнав по росту саму Орбакайте и начал выглядеть как уверенный в себе молодой мужчина.Новый снимок, на котором Дени обнимает звездную маму, привел в восторг пользователей, оценивших красоту Дени, а также прекрасные внешние данные певицы, выглядевшей ровесницей собственного сына.