Участница "Дом-2" Дубцова призывает к добру

Подписчики знаменитости в Instagram удивились такому замечанию от Ирины и отнеслись к ее публикации категорично. Они считают, что участница «Дома-2» не имеет право кого-то учить и рассказывать, как поступать правильно, а как – нет. Подписчики высказали мнение о том, что если кто-то сам опозорился, то вины критикующих в этом точно нет, а сами участники телепроекта не являются успешными и ничего из себя не представляют.
«Ваша успешность в чем? В том, что Вы с дочерью не поделили мужчину? Или в том, что не могли удержать дочь от пьянок и бесчисленных связей?», - задалась вопросом одна из подписчиц Ирины. «А Вы успешная? Чем??? Счастливая? И боюсь спросить. Вы то что из себя представляете? Самим-то не смешно?», - схожие вопросы возникли и у другого комментатора. Подписчики порекомендовали Ирине Донцовой уходить с проекта, что будет самым правильным и хоть чем-то из себя представляющим поступком.