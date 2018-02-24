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| | Актёр из «Гарри Поттера» поведал, как спорт помог ему отойти от славы

Актёр из «Гарри Поттера» поведал, как спорт помог ему отойти от славы

Сегодня, 16:05
Актёр по имени Джошуа Хердман, получивший широкую известность благодаря съёмкам в нескольких частях художественных фильмов о «Гарри Поттере», рассказал о том, как спорт помог изменить его жизнь к лучшему и перестать упиваться славой.

Актёр из «Гарри Поттера» поведал, как спорт помог ему отойти от славы

 

По словам Джошуа, после небывалого успеха фильмов его популярность была достаточно высокой, а всё свободное время он уделял вечеринкам, на которых он упивался своей славой. Хердман заметил, что вскоре такая жизнь стала обременять его и ему надоело всё свободное время проводить на тусовках. Захотев привести себя в форму, Джошуа стал усердно тренироваться, закаляя своё тело и дух, а вскоре боевые искусства изменили его жизнь к лучшему. По словам Хердмана, если человек захочет развиваться в боевых искусствах, то ему потребуется упорство, дисциплина и определённый драйв.

Актёр из «Гарри Поттера» поведал, как спорт помог ему отойти от славы

 

Напомним, 30-летний актёр успешно зарекомендовал себя в лиге смешанных единоборств MMA, а также получил чёрный пояс в боевом искусстве японского происхождения джиу-джитсу. Отметим, в фильмах об избранном юном волшебнике Хердман играл друга Драко Малфоя.
Александр Вест
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