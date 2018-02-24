Илья Яббаров строит отношения за периметром с экс-участницей «Дома-2»

Общественность еще не успела до обсудить возобновление отношений между «домоседами» Ильей Яббаровым и Катей Кауфман, как интернет наводнили новые слухи. Теперь Сеть приписывает Яббарову страстный роман с бывшей участницей телестройки Мариной Джураевой.

Дарья Светозарова

Причиной тому стали фото, выложенные Мариной в веб-пространство. На снимках Яббаров и Джураева изображены в разных ситуациях, в том числе и весьма пикантных. Фанаты «Дома-2» в который раз убедились, что Илья не оставил привычки расслабляться «на стороне».Сердцеед продолжал втайне встречаться с Джураевой в то время, как официально объявил о своих отношениях с Аленой Савкиной. Ребята публично заявили, что они пара и будут строить на проекте любовь. Марина решила пролить свет на истинные намерения «домоседа». Она доказывает, что Илья добивается ее любви и подтверждает это эротичными совместными фотографии в постели и ванной. Зрители, однако, не слишком удивились. Они заявили, что эти фотографии в стали очередным свидетельством полигамности Яббарова.