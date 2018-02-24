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| | Майа Донцова превращается в анорексичку

Майа Донцова превращается в анорексичку

Сегодня, 15:42
Участницу «Дом-2» Майю Донцову теперь сложно узнать, она сильно похудела. Для этого девушка существенно ограничила себя в питании, употребляя едва не одни лишь овощи.

Майа Донцова превращается в анорексичку

 

Ранее Донцова могла похвалиться пышной фигурой, но ныне ситуация изменилась. Участница телестройки решила сознательно похудеть, сегодня ее вес составляет 47 килограммов при росте 1,7 метров. По словам Майи, во время нахождения в экзотических государствах она мало ест, ее меню это огурцы и обычная вода. Вначале девушка «сидела на сушке», за первую неделю она сбросила совсем немного. Параллельно Донцова занималась фитнесом, что значительно помогло ей в ее желании.

При этом ныне она часто находится в раздраженном состоянии. Подписчики девушки считают, что так она в скором времени станет анорексичкой.
Никита Готский
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