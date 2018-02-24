Поклонники обозвали Волочкову старой проституткой

Некоторое время назад знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. Эти фотографии поклонники прокомментировали совсем не так, как ожидала знаменитость. В своих комментариях они написали, что она старая проститутка и глупая женщина.

Дело в том, что почти на всех фотографиях Волочкова делает своей знаменитый шпагат. Поклонникам уже надоело смотреть только на это. У них сложилось впечатление, что кроме безупречной растяжки балерина больше ни чего не умеет делать. Отметим, что на новых снимках Анастасия снова показала свой фирменный шпагат в спортивном зале. Во время съемок знаменитость была одета в спортивный костюм, боксерские перчатки и пуанты. Многие поклонники похвалили балерину за то, что она в своем возрасте держит себя в форме.

Анна Котова

Однако были и такие пользователи, которые начали критиковать ее за повторение одного и того же, а один даже обозвал ее «старой проституткой». Скорее всего, к такому комментарию привело то, что на протяжении долгого времени Анастасия Волочкова поменяла множество мужчин, как будто перчатки. Помимо этого, поклонники еще не забыли скандал, который разгорелся из-за появления в интернете снимков интимного характера, на которых балерина занимается сексом с молодым бизнесменом Черменом Дзотовым. После долгого разбирательства бизнесмен признался, что снимки у него украли злоумышленники, которые и распространили их в интернете.