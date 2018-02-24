Участница "Дом-2" Зиновьева настолько сексуальна, что "сама бы себе дала"

На новой публикации в Instagram звезда «Дома-2» Екатерина Зиновьева в платье, открывающем бюст, стоит по колено в океане и поддерживает рукой живот. Под фото она написала: «Секси-шмекси, сама бы себе дала». Участница реалити-шоу сейчас приехала на Сейшельские острова. «Деликатное положение» она не считает поводом отказаться от откровенных фотографий и пошлых заявлений.
Подписчики не разделили её мнение: «Вообще не секси», «Секса тут ни капли» «Блин, ну вот хоть как накрась ее и одень- морда мужицкая! Скулы, глаза, рот- как транс с Тая. И голос мужицкий, ты не мужик переделанный случайно?». Фотография не слишком понравилась пользователям Сети: за 15 часов Екатерине поставили всего 2,5 тысячи «лайков».