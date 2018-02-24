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| | Участница "Дом-2" Зиновьева настолько сексуальна, что "сама бы себе дала"

Участница "Дом-2" Зиновьева настолько сексуальна, что "сама бы себе дала"

Сегодня, 14:54
Беременная участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Зиновьева восхищается своей сексуальностью. Она написала в Instagram, что «сама бы себе дала».

Участница "Дом-2" Зиновьева настолько сексуальна, что "сама бы себе дала"

 

На новой публикации в Instagram звезда «Дома-2» Екатерина Зиновьева в платье, открывающем бюст, стоит по колено в океане и поддерживает рукой живот. Под фото она написала: «Секси-шмекси, сама бы себе дала». Участница реалити-шоу сейчас приехала на Сейшельские острова. «Деликатное положение» она не считает поводом отказаться от откровенных фотографий и пошлых заявлений.

Подписчики не разделили её мнение: «Вообще не секси», «Секса тут ни капли» «Блин, ну вот хоть как накрась ее и одень- морда мужицкая! Скулы, глаза, рот- как транс с Тая. И голос мужицкий, ты не мужик переделанный случайно?». Фотография не слишком понравилась пользователям Сети: за 15 часов Екатерине поставили всего 2,5 тысячи «лайков».
Виктория Ниц
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