Участница "Дом-2" Зиновьева настолько сексуальна, что "сама бы себе дала"

Беременная участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Зиновьева восхищается своей сексуальностью. Она написала в Instagram, что «сама бы себе дала».

Виктория Ниц

На новой публикации в Instagram звезда «Дома-2» Екатерина Зиновьева в платье, открывающем бюст, стоит по колено в океане и поддерживает рукой живот. Под фото она написала:. Участница реалити-шоу сейчас приехала на Сейшельские острова. «Деликатное положение» она не считает поводом отказаться от откровенных фотографий и пошлых заявлений.Подписчики не разделили её мнение:. Фотография не слишком понравилась пользователям Сети: за 15 часов Екатерине поставили всего 2,5 тысячи «лайков».