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| | СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги

СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги

Сегодня, 15:01
Нередко в адрес многих российских знаменитостей приходят обвинения в оказании услуг интимного характера за деньги, однако не все они правдивы. В Сети появилась информация о том, кто из российских звёзд действительно зарабатывал, оказывая секс-услуги.

СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги

 

В одном из Telegram-каналов появились детали частной переписки, в которой Дана Борисова предлагала услуги сексуального характера некоторым богатым бизнесменам и олигархам. За свои услуги российская телеведущая якобы требовала четыре тысячи долларов, а в переписке Дана даже отправляла свои обнажённые фотографии. Сама Дана Борисова отметила, что подобные фото она действительно отправляла, однако, не преследовала цель заработать на сексе с другими мужчинами. Также известная бизнесвумен Ольга Лейбман рассказала о том, что известная балерина Анастасия Волочкова за ночь с её участием брала 15 тысяч долларов. Лейбман заметила, что речь шла об эскорт-услугах, а не о сексе.

Добавим, некоторые участники телепроекта «Дом-2» обвинили Ольгу Бузову в оказании интимных услуг за деньги. Источники с телестройки заметили, что при прохождении теста на полиграфе телеведущая отказалась отвечать на вопрос, занималась ли она когда-нибудь любовью за материальное вознаграждение.
Александр Вест
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