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| | Анастасия Решетова ошеломила фанатов прозрачным вечерним платьем

Анастасия Решетова ошеломила фанатов прозрачным вечерним платьем

Вчера, 19:24
Недавно на своей странице в Instagram российская модель Анастасия Решетова опубликовала видеозапись, которой ошеломила поклонников прозрачным вечерним платьем.

Анастасия Решетова ошеломила фанатов прозрачным вечерним платьем

 

На записи Решетова дефилирует в прозрачном золотистом платье. Оно полностью облегает сексуальные формы модели. Однако не только прозрачностью платье приковало взгляды, но и тем, что у него глубокое декольте и большой разрез впереди. Отметим, что во время съемки записи на знаменитости было надето платье и трусики и больше ничего. Это видео не только притягивает взоры сильного пола, но и заставляет фантазировать. Ролик Анастасия ни как не подписала. Однако подписчики оставили много комплиментов, написав их в комментариях. Они писали, что Решетова самая красивая, сексуальная и обворожительная девушка. Один из поклонников написал, что это не просто прозрачный наряд, а платье невидимка.

Анастасия Решетова ошеломила фанатов прозрачным вечерним платьем

 

Напоминаем, что ранее Анастасия Решетова опубликовала фото, на котором сидит в кресле, а ноги закинула на стол. Снимок она подписала слова президента России Владимира Путина: «Я тоже человек, меня тоже обманывают. В таком случае я никогда не действую суетливо. Но я этого не забуду».
Анна Котова
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