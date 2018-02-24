У Ким Кардашьян появилась соперница: Аппетитная африканка или у кого попа больше?

Знаменитая Ким Кардашьян, лицо и остальные части тела которой знают практически все категории обозревателей и телезрителей, получила недавно известие о том, что на горизонте появилась соперница из Африки с достаточно пышными формами.

Молодая девушка из Африки, имя которой Евдоксия Яо, вполне может стать конкуренткой популярной звезде Ким Кардашьян. Она не занимается профессионально дефиле, не гонится за тысячами и миллионами лайков и симпатий в Сети. Но в тоже время, Евдоксия очень популярна и ее имя не сходит с уст многочисленной публики. В чем же эксклюзив, что позволяет африканке сравниться с Ким Кардашьян? Ответ очень прост – девушка имеет достаточно пышные формы и нестандартную фигуру. Большинство публики привыкло видеть на экране консервативных моделей с параметрами 90*60*90, но в случае с Евдоксией это категорически не так. Молодая девушка из Африки, имя которой Евдоксия Яо, вполне может стать конкуренткой популярной звезде Ким Кардашьян. Она не занимается профессионально дефиле, не гонится за тысячами и миллионами лайков и симпатий в Сети. Но в тоже время, Евдоксия очень популярна и ее имя не сходит с уст многочисленной публики. В чем же эксклюзив, что позволяет африканке сравниться с Ким Кардашьян? Ответ очень прост – девушка имеет достаточно пышные формы и нестандартную фигуру. Большинство публики привыкло видеть на экране консервативных моделей с параметрами 90*60*90, но в случае с Евдоксией это категорически не так.





Согласно последнему показателю на весах, Евдоксия имеет цифру 209 фунтов. При этом соотношение разных форм нестандартное. У модели из Африки бедра и попа габаритнее, чем у стильных красавиц. При этом сама звезда утверждает, что ей очень нравится Ким Кардашьян и она пытается хоть в чем-то ей подражать. Пока что речь идет лишь о фасоне одежды. Хотя сама по себе Ким предпочитает одеваться достаточно красиво, выставляя напоказ окружающим свою прекрасную грудь, бедра и попу. Популярная поклонница с африканского континента также не пренебрегает этим. При своем нестандартном телосложении, Евдоксия предпочитает одевать лишь обтягивающие эластичные наряды. В ее гардеробе нет ни одной вещи, которая была сшита свободным покроем. Шорты, лосины, майки, топы – именно этот стиль по душе сопернице Кардашьян. Фотоснимки Евдоксии опубликованы на ее странице в Сети, так как она является активным пользователем ресурса, подражая своему кумиру.





В одном из своих интервью СМИ, госпожа Яо рассказала, что не всегда была столь оптимистически настроена. Было время, что после публикации снимков, пользователи критиковали внешность очень строго, даже писали ей ругательства. Этот факт очень сокрушал девушку, она расстраивалась до слез, которых никто из друзей и окружающих на ее лице не видел. Но со временем, в голову ее пришла мысль, что уникальность и оригинальность – это тот конек, который может стать настоящей фишкой на пути к славе. После этого, Евдоксия перестала расстраиваться и начала «раскручиваться» во всю прыть. Она выкладывала снимки на обозрение в купальниках разного покроя, сексуальном белье и без него даже. В одном из своих интервью СМИ, госпожа Яо рассказала, что не всегда была столь оптимистически настроена. Было время, что после публикации снимков, пользователи критиковали внешность очень строго, даже писали ей ругательства. Этот факт очень сокрушал девушку, она расстраивалась до слез, которых никто из друзей и окружающих на ее лице не видел. Но со временем, в голову ее пришла мысль, что уникальность и оригинальность – это тот конек, который может стать настоящей фишкой на пути к славе. После этого, Евдоксия перестала расстраиваться и начала «раскручиваться» во всю прыть. Она выкладывала снимки на обозрение в купальниках разного покроя, сексуальном белье и без него даже.



