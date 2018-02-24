Падчерица Бориса Химичева подделала тест ДНК его внебрачной дочери

Подруга усопшего артиста Бориса Химичева Антонина Саврасова-Абрамова объяснила, почему первый ДНК-тест не подтвердил его родства с Дарьей Ганичевой, которая утверждала, что является дочерью Бориса. Она рассказала и о роли в этом приемной дочери Химичева – Елены Дмитриевой.

Дарья Светозарова

Народный артист РФ Борис Химичев сочетался браком пять раз, но ни в одном из них у него не появилось законных наследников. Лишь в 2014 году, после смерти Бориса стало известно, что отпрыск у него все-таки есть. Целых два года балерина Дарья Ганичева пыталась доказать, что состоит с покойным ныне артистом в кровном родстве. Ради этого она посещала со своей матерью различные телепередачи и дважды сдавала тест ДНК. Второй тест понадобился после того, как первый не выявил кровных уз актера и балерины. В качестве генного материала использовали ДНК Дарьи и ее предполагаемого дяди по линии отца – Леонида. Второй тест показал, что Ганичева приходится умершему Борису родственницей.Саврасова-Абрамова поделилась своими соображениями на этот счет. Она считает, что здесь не обошлось без падчерицы Химичева, родной дочери его пятой супруги Галины. Антонина рассказала, что в первый раз Дарью повезли не в ту лабораторию, а туда, где у Дмитриевой есть знакомства, отсюда и отрицательный результат. На сегодняшний день Елена является единственной наследницей огромного состояния актера – недвижимости в Москве и за рубежом. Однако Ганичева уверяет, что в наследстве отца не нуждается. Подруга Химичева считает, что девушке не стоит быть бессребреницей, а взять то, что причитается по праву.