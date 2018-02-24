Игорь Николаев решил поздравить женщин с 8 марта самым первым

Страна продолжает отмечать День защитников отечества, а певцы Игорь Николаев и Дмитрий Маликов уже смотрят на две недели вперёд. Они решили самыми первыми в стране поздравить женщин с их весенним «профессиональным» праздником. Игорь Николаев опубликовал в своём Instagram совместное фото с Дмитрием Маликовым в праздничных костюмах и написал: «Пока народ отмечает 23 февраля, мы с Дмитрием Маликовым уже поздравляем прекрасных женщин с 8 марта на съёмках праздничного Поля Чудес!».
Подписчики шутку оценили и поставили певцу больше 6 тысяч «лайков». Игорю пишут: «Чего же «рановато»? Нас можно весь год поздравлять! И нужно!», «Появление на экране двух таких стильных мужчин уже подарок для дам. А ещё и с поздравлениями! Я думаю, дамам будет очень приятно, ведь они могут украсить любой праздник, особенно женский!».