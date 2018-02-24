Игорь Николаев решил поздравить женщин с 8 марта самым первым

Знаменитый российский певец Игорь Николаев побывал на съёмках праздничного эфира шоу «Поле чудес» и решил самым первым поздравить своих поклонниц с Женским днём. К нему присоединился артист Дмитрий Маликов.

Виктория Ниц

Страна продолжает отмечать День защитников отечества, а певцы Игорь Николаев и Дмитрий Маликов уже смотрят на две недели вперёд. Они решили самыми первыми в стране поздравить женщин с их весенним «профессиональным» праздником. Игорь Николаев опубликовал в своём Instagram совместное фото с Дмитрием Маликовым в праздничных костюмах и написал: «Подписчики шутку оценили и поставили певцу больше 6 тысяч «лайков». Игорю пишут: