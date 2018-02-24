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| | В соцсетях обсуждают фото Игоря Николаева с Трампом

В соцсетях обсуждают фото Игоря Николаева с Трампом

Сегодня, 14:15
Во множестве популярных социальных сетей пользователи активно обсуждают снимок, на котором известный отечественный музыкант Игорь Николаев запечатлён в обществе американского президента Дональда Трампа.

В соцсетях обсуждают фото Игоря Николаева с Трампом

 

В Сети пользователи, которые вступили в дискуссию относительно обнародованного снимка, на котором Трамп стоит рядом с Николаевым, разделились на два лагеря. Некоторые люди заявляют, что подобный кадр является результатом мастерской работы в графическом редакторе Photoshop, так как на фото явно заметны разводы на образе американского президента, а Игорь Николаев, в свою очередь, запечатлён чётко и без каких-либо помех.

В соцсетях обсуждают фото Игоря Николаева с Трампом

 

В защиту подлинности снимка выступило множество пользователей, которые заметили, что данное фото было загружено в официальном аккаунте российского музыканта, где оно появилось ещё 9 ноября 2016 года. Заметим, что в соцсетях даже появилась теория тайного сообщества рыжих людей, к которому могут относиться и музыкант с президентом США.
Александр Вест
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