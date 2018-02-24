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| | Звезда Playboy Мария Лиман с подругой поздравила мужчин с 23 февраля

Звезда Playboy Мария Лиман с подругой поздравила мужчин с 23 февраля

Сегодня, 13:59
Известная российская телеведущая и модель Мария Лиман, заручившись помощью своей сексуальной подруги, решила весьма необычным образом поздравить всех мужчин с Днём защитника отечества, опубликовав эротичный снимок.

Звезда Playboy Мария Лиман с подругой поздравила мужчин с 23 февраля

 

В официальном аккаунте Марии Лиман в сети Instagram появилась фотография, на которой она запечатлена, стоя рядом со своей подругой спиной к объективу фотокамер. Из одежды на красавицах было лишь полупрозрачное нижнее бельё, едва прикрывающее все прелести подтянутых тел моделей. В описании к своей публикации Лиман заявила, что рада поздравить всех мужчин с Днём защитника отечества, а ради такого случая она с подругой не прочь отработать два наряда вне очереди.

Звезда Playboy Мария Лиман с подругой поздравила мужчин с 23 февраля

 

В комментариях довольные подписчики Марии выразили свою благодарность ростовской красавице, а также заметили, что будут совсем не против, если её аппетитная подруга станет чаще появляться в её микроблоге. Заметим, менее чем за сутки фотографию Лиман оценили более 15 тысяч человек.
Александр Вест
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