Звезда Playboy Мария Лиман с подругой поздравила мужчин с 23 февраля

Известная российская телеведущая и модель Мария Лиман, заручившись помощью своей сексуальной подруги, решила весьма необычным образом поздравить всех мужчин с Днём защитника отечества, опубликовав эротичный снимок.

В официальном аккаунте Марии Лиман в сети Instagram появилась фотография, на которой она запечатлена, стоя рядом со своей подругой спиной к объективу фотокамер. Из одежды на красавицах было лишь полупрозрачное нижнее бельё, едва прикрывающее все прелести подтянутых тел моделей. В описании к своей публикации Лиман заявила, что рада поздравить всех мужчин с Днём защитника отечества, а ради такого случая она с подругой не прочь отработать два наряда вне очереди.

Александр Вест

В комментариях довольные подписчики Марии выразили свою благодарность ростовской красавице, а также заметили, что будут совсем не против, если её аппетитная подруга станет чаще появляться в её микроблоге. Заметим, менее чем за сутки фотографию Лиман оценили более 15 тысяч человек.