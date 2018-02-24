Трёхлетняя дочь Тимати хочет судить конкурсантов шоу «Песни»

На телеканале «ТНТ» стартует новое развлекательное шоу «Песни». Один из членов жюри рэпер Тимати привёл на съёмочную площадку свою трёхлетнюю дочь.





Виктория Ниц

Звезда российского хип-хопа Тимати будет судить конкурсантов шоу «Песни» на ТНТ. На съёмочной площадке он появился со своей трёхлетней дочкой Алисой. Девочка заняла соседнее кресло жюри рядом с папой и явно хотела оценить кого-нибудь из участников. Отец разрешил ей в шутку побаловаться несколько минут. У девочки явно есть склонности к шоу-бизнесу: она много танцует, поёт и уже занимается актёрским мастерством. Поклонники рэпера почти уверены, что в ближайшие годы на отечественной сцене появится новая звезда.Некоторые переживают за девочку, ведь огромное количество съёмок и занятий лишает её детства. Впрочем, большинство считают, что Тимати — хороший отец, а график девочки и её занятость строго контролируются. К тому же, ребёнок на фото всегда выглядит бодрым и счастливым. Комментаторы также посоветовали Тимати подбирать более «девочковые» наряды вместо камуфляжного комбинезона.