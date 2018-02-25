Татьяна Тотьмянина возвращается на лед

Татьяна Тотьмянина возвращается на ледСегодня, 01:30
Прошло менее двух месяцев, а Татьяна уже делает пируэты, хоть ещё и не совсем уверено ступает на повреждённую конечность.
Сама Татьяна своё отсутствие на льду расценивает как «повод отдохнуть», так как она очень востребована, и на воспитание детей совсем не оставалось времени из-за постоянных тренировок. Отдохнув вместе с семьёй, двумя дочерьми и мужем фигуристом Алексеем Ягудиным, в Таиланде, Тотьмянина интенсивно тренировалась.
Получая поддержку родных, близких и поклонников Татьяна Тотьмянина быстро пошла на поправку. Уже сейчас играет партию Джульетты в ледовом шоу Ильи Авербуха с неизменным партнёром Максимом Марининым, исполняющим роль Ромео.
Фигуристка Татьяна Тотьмянина после серьезного перелома ноги перенесла уже третью операцию. Теперь ей приходится заново учиться ходить.
Перед Новым годом Татьяна Томьянина получила травму ноги и перенесла операцию. Фигуристка настроена оптимистично и пытается относиться к ситуации философски.
Еще поздним вечером 2-го октября известные российские фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин во второй раз стали родителями. У возлюбленных родилась