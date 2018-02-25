Татьяна Тотьмянина возвращается на лед

Сломав при неудачном падении на льду правую ногу, фигуристке Татьяне Тотьмяниной пришлось перенести три операционных вмешательства. Сейчас же спортсменка, молодая мать двух прекрасных детей, снова вернулась на лёд.

Дарья Дмитриева

Прошло менее двух месяцев, а Татьяна уже делает пируэты, хоть ещё и не совсем уверено ступает на повреждённую конечность.Сама Татьяна своё отсутствие на льду расценивает как «повод отдохнуть», так как она очень востребована, и на воспитание детей совсем не оставалось времени из-за постоянных тренировок. Отдохнув вместе с семьёй, двумя дочерьми и мужем фигуристом Алексеем Ягудиным, в Таиланде, Тотьмянина интенсивно тренировалась.Получая поддержку родных, близких и поклонников Татьяна Тотьмянина быстро пошла на поправку. Уже сейчас играет партию Джульетты в ледовом шоу Ильи Авербуха с неизменным партнёром Максимом Марининым, исполняющим роль Ромео.