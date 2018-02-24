"Только один раз": Бузова на Дальнем Востоке выступит впервые без "обнаженки"

Ольга Бузова 27 февраля отправляется в турне по Дальнему Востоку. Поклонники посмеялись с этого, пожелав взять с собой побольше тёплой одежды, ведь вместо «обнажёнки» звезде «Дом-2» надо будет демонстрировать вокальные способности.

Вещий Олег

Певицу уже долгое время критикуют за исполнение песен под фонограмму. После череды выступлений в короткой юбке, лёгкой футболке и демонстрации оголённого тела для журнала «Дом-2», ей надо будет петь. Дальний Восток славится своими суровыми холодами и поэтому вместо тёплых ночных клубов Бузовой необходимо будет взять с собой валенки на концерты, считают подписчики., - написала одна из подписчиц в комментариях к записи Бузовой в Instagram. Сама же певица, чтобы привлечь к себе внимание, начала конкурс с розыгрышем билетов на концерт., - написала певица в своём блоге. На каждом из концертов фанаты смогут получать диски с её автографами. Всего же будет разыграно 50 комплектов.