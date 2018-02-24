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| | Виктория Бекхэм опубликовала снимок со сломанной ногой

Виктория Бекхэм опубликовала снимок со сломанной ногой

Вчера, 23:30
Виктория Бэкхем по неосторожности получила перелом ноги со смещением, эту новость она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Виктория Бекхэм опубликовала снимок со сломанной ногой

 

Знаменитая модель Виктория Бэкхем в недавнем времени вернулась вместе со своей семьей с отдыха. Она со своим мужем, футболистом Дэвидом Бэкхем, и тремя детьми отдыхали на горнолыжном курорте. Об этом свидетельствуют снимки в Instagram на странице Дэвида. Видимо, там и сломала себе ногу Виктория. О случае, как все произошло, Виктория не распространяется, а лишь выставила в социальную сеть Instagram фото, на котором она изображена в гипсе и с костылями в руках.

Отметим, что поклонники заметили на снимках Девида, где он вместе с детьми пробирается по заснеженным склонам, отсутствие Виктории. Видимо она уже была не способна гулять со своей семьей.
Пелагея Лебединская
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