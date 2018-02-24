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| | Еще одна безграмотная: Дарья Пынзарь допустила банальную ошибку в посте

Еще одна безграмотная: Дарья Пынзарь допустила банальную ошибку в посте

Вчера, 19:43
Сейчас Дарья Пынзарь, знаменитая по скандальному проекту «Дом-2», отдыхает в Алании и не забывает делиться фотографиями с поклонниками. Недавно на своей странице она разместила снимок и порт, который раскритиковали пользователи из-за банальной ошибки.

Еще одна безграмотная: Дарья Пынзарь допустила банальную ошибку в посте

 

На новой фотографии Дарья вместе с детьми позирует возле перил на фоне прекрасно и завораживающего пейзажа. На снимке знаменитость радостно улыбается, однако старший сын Пынзарь явно чем-то не доволен. Снимок дарья сопроводила постом, в котором посетовала людям, которые собираются посетить Аланию, обязательно побывать в кафе, где она фотографировалась. Также она написала, что это заведение находится на вершине горы, от куда можно насладиться видом на город. В завершении она написала, что в это кафе подают блюда только местной кухни. Однако не только снимок привлек внимание пользователей, а то, что в своем сообщении Дарья Пынзарь допустила банальную ошибку, она не правильно написала одно слова, за что и была раскритикована.

Еще одна безграмотная: Дарья Пынзарь допустила банальную ошибку в посте

 

Напоминаем, что ранее Дарья Пынзарь опубликовала фотографию на которой стоит вместе с местной жительницей в одном из ресторанов. Снимок знаменитость подписала, что в Турции самые профессиональные агенты по подбору недвижимости, а также они самые эффектные.
Анна Котова
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