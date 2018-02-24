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| | Обнажённая грудь Яны Кошкиной впечатлила мужчин

Обнажённая грудь Яны Кошкиной впечатлила мужчин

Сегодня, 13:03
Актриса Яна Кошкина посчитала, что лучшим подарком на День защитника отечества для множества мужчин станет снимок её обнажённой груди, который был опубликован в честь праздника в Instagram.

Обнажённая грудь Яны Кошкиной впечатлила мужчин

 

В официальном Instagram-аккаунте Яны Кошкиной была обнародована фотография, на которой модель запечатлена в весьма интригующей позиции с тенью, закрывающую её полностью обнажённую грудь. В описании к фотографии Кошкина заметила, что обнажилась она специально, чтобы порадовать защитников отечества в их праздник. Также актриса пожелала всем представителям сильного пола всегда оставаться самодостаточными, честными, верными, уверенными в себе, а также добрыми, умными и честными, заметив, что все женщины их очень любят.

Обнажённая грудь Яны Кошкиной впечатлила мужчин

 

В комментариях мужская половина подписчиков Яны Кошкиной выразила свою признательность за столь дорогой для них подарок. Мужчины также заметили, что не против получать подобные презенты и без всякого случая, убедив её в шутку в том, что ни за что не обидятся в таком случае.
Александр Вест
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