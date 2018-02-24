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| | Певица МакSим ради мужского праздника оголила грудь

Певица МакSим ради мужского праздника оголила грудь

Сегодня, 12:58
В личной жизни у популярной певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимном МакSим, не все так гладко, как можно подумать. У рыжеволосой красавицы уже давно не было длительных отношений с противоположным полом. Поэтому в поздравление ко Дню защитника Отечества исполнительница решила добавить немного пикантности – в честь праздника сильный пол получил возможность полюбоваться на ее прелести.

Певица МакSим ради мужского праздника оголила грудь

 

Откровенное фото, на котором артистка предстала лежащей на кожаном диване в джинсовке на голое тело, практически не скрывает зону декольте. В пожеланиях к этому снимку Марина просит всех мужчин становиться героями женских романов. В ответ, от имени всех представительниц прекрасного пола, певица обещает хранить уют и беречь домашний очаг. Если мужчины будут океаном, то женщина станет для него берегом.

Певица МакSим ради мужского праздника оголила грудь

 

Неизвестно, вчитывались ли защитники в текст, но фото они явно оценили. Не исключено, что у МакSим скоро вновь появится любимый и единственный.
Дарья Светозарова
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